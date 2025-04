Orbán Viktor: Brüsszel Ukrajna-párti kormányt akar Magyarországon

Átadták az M44-es gyorsforgalmi út legújabb, zárószakaszát. Az eseményen Orbán Viktor is részt vett és beszédet mondott.

Az M44-es gyorsforgalmi út megvalósítása egy igazi sikertörténet”

– írja az esemény kapcsán a Magyar Nemzet.

A 2016 óta folyamatosan zajló munkálatok során a projekt első szakasza, amely Tiszakürt és Kondoros közötti 61 kilométert öleli fel, 2019-ben készült el, míg a Kondoros és Békéscsaba közötti szakaszt 2020-ban adták át. A Lakitelek és Tiszakürt közötti részt, amely magában foglalja az új Tisza-hidat is, 2021 decemberében nyitották meg az autósok előtt, a Lakitelek és Szentkirály közötti 4,6 kilométeres szakaszt pedig tavaly februárban avatták fel. A projekt keretében az M44-es út találkozásánál az 5-ös főúttal és az M5-ös autópályával új, külön szintű forgalmi csomópontok épülnek. Ennek következtében a Kecskemét Észak autópálya-csomópontot átépítik, ahol az új, úgynevezett teljes lóhere csomópont fog kialakulni, amely várhatóan 2026 végére készül el, és ez lesz a legnagyobb forgalmi csomópont a vidéki Magyarországon.

„Régi adósságunkat jöttünk törleszteni; hosszú évtizedekig mostohán bántak a térséggel” – kezdte beszédét Orbán Viktor, majd felidézte, hogy a két érintett vármegye több településének is jelentős szerepe volt a kommunizmus megdöntésében és Magyarország függetlenségének visszaszerzésében.

A miniszterelnök beszédében kiemelte a Fidesz megalakításához vezető egyik fontos mérföldkövet is: az első Szarvasi szakkollégiumot, amelyet 1985-ben tartottak. Mint fogalmazott: annak idején akár fél nap is eltelt, mire az ember eljutott Békés megyébe. „A rendszerváltás utáni összes kormány megígérte, hogy kezdeni fognak valamit ezzel a helyzettel. A régi 44-est már 1990-ben másodrendűből elsőrendű főúttá minősítették” – emlékeztetett.

Mint ismert: a nemzeti kormány 2014-ben vágott bele az adósság törlesztésébe, Lázár Jánost akkoriban kérte meg a kormány, hogy oldja meg a dolgot, „fejvesztés terhe mellett”.

Mint fogalmazott:

2016 óta dolgoznak az út felújításán. 2019-ben már átadtak egy szakaszt, 2020-ban pedig már Békéscsabáig ért az út, most pedig Kecskeméten van a sor.

„Több, mint 125 km gyorsforgalmi út épült ez idő alatt” – hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve: „mi vagyunk az útépítések kormánya”. Orbán Viktor kitért arra is, hogy a kormány azt tűzte ki célul, hogy minden megyei jogú város elérhető lesz gyorsforgalmi utakon, s ebbe most Békéscsaba is bekapcsolódót.

Kiemelte: a jövőben fejleszteni fogják az M1, M3, M7–es utakat, valamint megépül az M8-as. A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy véleménye szerint

a vidéki levegő magyarrá tesz”.

„Sokat javítottunk az itt élők életminőségén, akik igenis rászolgáltak erre, mert ezt a vidéket szorgalmas, boldogulni akaró, hazájukat szerető nemzeti érzelmű emberek lakják” – jegyezte meg ezután.

Brüsszel és Ukrajna

A kormányfő átadóbeszédében arról is beszélt, hogy tegnap Brüsszelben benyújtottak egy Ukrajna EU-s csatlakozását gyorsító csomagot. Orbán Viktor szerint azonban, ha felvennék a háborúban álló országot az unióba akkor

a magyarok összes pénze Kijevbe menne”.

Éppen ezért hangsúlyozta: rendkívül fontos a Voks 2025, s arra kérte az embereket, hogy vegyenek részt a véleménynyilvánító szavazáson.

A miniszterelnök szerint az ukrán csatlakozás most a legfontosabb kérdés. Mint fogalmazott: Brüsszel és a Tisza Párt az ukrán csatlakozás mellett van, ők – a nemzeti kormány – azonban ellene. „Brüsszel Ukrajna-párti kormányt akar Magyarországon, amely teljesíti a követeléseit. Erről szól a Brüsszel-Tisza paktum” – húzta alá, majd felidézte Kollár Kinga hatalmas botrányt kavaró beszédét. Leszögezte,

hogy a Tisza Párt és Brüsszel valódi célja a magyarok életszínvonalának lerontása.

Orbán Viktor felvázolta: Brüsszel segít megakasztani a magyarok gazdasági fejlődését, ezzel hatalomra emelve a Tiszát. Cserébe a Tisza támogatja Ukrajna tagságát, Ukrajna gazdasági és katonai megsegítését.

„Azon dolgoznak együttes erővel, hogy Magyarország egy sikertelen ország legyen” – mondta. Hozzátette: „Minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik. A hatalomért és a pénzért mindenre képesek, de mi ezt nem hagyjuk (...) Ukrajnával együtt őket is meg kell állítani. De nem hátrálunk meg, hanem győzni fogunk”.

* Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán