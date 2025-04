Kemény csörték jönnek az Országgyűlésben – kövesse élőben a Mandineren! (VIDEÓ)

Hidvéghi Balázs államtitkár válaszában kifejtette: „Az orosz-ukrán háború az elmúlt években a szokásosnál is súlyosabb krízist jelentett a magyar politikában is és az európai politikában is.

Jó lenne, és jó lett volna, ha legalább ilyen súlyú ügyekben lett volna lenne egy nemzeti konszenzus, egy nemzeti minimum arról, hogy mi a magyar nemzeti érdek egy ilyen helyzetben,

nyilvánvaló, hogy a békepárti politika a magyar nemzeti érdek szomszédos országként Ukrajnával,

nem pedig ennek a konfliktusnak az elmélyítése, a kiszélesítése és a háborús hergelés.”

Leszögezte: „Ebben reménykedhettünk volna, de nem lett igazunk, mert

nem lett nemzeti konszenzus ebben sem. Az ellenzék folyamatosan a brüsszeli elvárásokat hangoztatta, azokat képviselte az elmúlt évek vitáiban,

támadta a békepárti magyar politikát, fegyverszállításokat követelt és követel, és általában is a brüsszeli háborúpárti politikát képviselte.”

A Halász János által említett kutatással kapcsolatban Hidvéghi rámutatott: „a Republikon Intézet az részben brüsszeli pénzekből működik, vagyis Brüsszel megrendelte a kutatást, megrendelte az eredményt, a Brüsszelből pénzelt intézet pedig le is szállította ezt”.

„Gyurcsány Ferenc és a pártja, Dobrev Klára már be is jelentette egy sajtótájékoztatón, hogy ők igen, támogatják ezt a gyorsított felvételt, de vannak persze újabb szereplők is. Itt van például Magyar Péter, aki hogyha éppen nem agresszív módon lép fel az őt kérdező újságírókkal szemben, és nagy ritkán, nagy néha mond valamit, akkor azt mondta ebben a témában, hogy ez nem időszerű, mármint az ukrán csatlakozás az Európai Unióhoz.

Hát szeretném tájékoztatni őt is és a közvéleményt is, hogy ez Magyar Péter főnökei szerint igenis időszerű,

olyannyira időszerű, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke be is jelentette, hogy még az ő hivatali idejében a következő négy évben erre sort is kell keríteni” – fogalmazott az államtikár.

Hozzátette:

nemcsak Magyar Péter nyilatkozott ebben az ügyben, hanem Ruszin-Szendi Romulusz, az ő megnevezett honvédelmi felelőse,

vagy akár jövőbeni minisztere is végül kikotyogta, hogy mit is gondolnak erről a dologról egy nyilatkozatban, azt elmondta, hogy erről ugyan nem szabad beszélni, de valójában neki megvannak azok a telefonszámok az ukrán vezérkar legmagasabb szintjeiről, a legmagasabb vezetőket érintve, amelyeket ő majd adott esetben föl tud hívni.”

Azt tudom garantálni önöknek tisztelt képviselőtársaim, hogy amíg a Fidesz-KDNP van kormányon, addig erről szó sem lehet. Mi nem fogunk megszavazni semmiféle olyan gyorsított csatlakozást,

amely nyilván és evidens módon és konkrétan ellentétes a magyar érdekekkel, és semmiképpen nem fogunk meghozni egy ilyen döntést a magyar emberek véleményének a megismerése nélkül” – húzta alá.

„Ezért fordulunk hozzájuk,

ezért indul el a következő napokban a véleménynyilvánító szavazás,

ahol minden magyar állampolgár világosan választ adhat arra az egyszerű kérdésre, hogy támogatja-e Ukrajna EU-s tagságát vagy nem” – hangoztatta.



***

A képviselők másfél órán keresztül interpellálhatják a kormány képviselőit, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját.

Több előterjesztés bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatoknak is lefolytatják a vitáit. Ezek között szerepel az energiaitalok eladását 18 év alattiaknak megtiltó KDNP-s előterjesztés a gyermekek egészségének megőrzéséről, továbbá az alaptörvény számos témakört – többek között a nemeket, valamint a kábítószerrel kapcsolatos szabályozásokat – érintő tizenötödik módosítása.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád