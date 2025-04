„Azóta tudom, hogy a szavak nem mindig fedik pontosan a tetteket, és jobb, ha a tényeknek hiszünk, mintha a gyanúba keveredők vallomásának. A baloldali ellenzék hevesen cáfolni szokta, hogy hazaárulók lennének, ám amikor a tettek mérlegelésére kerül a sor, mindig kiderül, hogy bizony úgy van.

Cseh Katalin például egy ősrégi recept szerint – amit az István, a király rockoperában Koppány akképpen fogalmazott meg: »Idegeneket hív magyarok ellen segítségül« – júniusra, a Pride-felvonulásra toborozza a nyugati politikusokat. Már az is fura, hogy parlamenti képviselőként, esküjét megszegve – mint például Hadházy Ákos is – a törvények be nem tartására, sőt látványos megszegésére buzdít. Karácsony Gergely, aki felelős pozíciója folytán – mégiscsak a főváros főpolgármestere – különösen kellene, hogy ügyeljen a legalitásra, ő is deklarálja: »Budapest a szabadság városa, Pride lesz«; dacára az ezzel ellentétes országgyűlési határozatnak.

A Momentum EP-választáson elbukott, de azóta surranópályán, a polgárok megkérdezése nélkül, az elítélt Fekete-Győr András helyére a Parlamentbe betolt politikusa, Cseh Katalin még a The Guardianba is írt egy véleménycikket a magyar kormány mószerolására, amiben azt közli, hogy a Pride valójában frontvonal, és ezért is kell minél több külföldinek beleártania magát a mi ügyeinkbe. Ez a frontvonal fenyegető és ijesztő kifejezés, mi nem bánnánk, ha a meleglobbinak álcázott globalista-ateista-anarchista körök nem itt vívnák meg proxy-háborújukat a hagyományos értékek védelmezőivel szemben.

Nálunk ez a kérdés eléggé kiforrott, lefutott, Magyarország szeretne megmaradni egyfajta konzervatív szigetnek a megőrült, múltját és értékeit megtagadó Európa viharos tengerében.”