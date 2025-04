Hős utcai gettó: így ér véget az egyik leghírhedtebb városrész története

A Kontúr nem egy támadást indított a helyzet megoldásán dolgozó önkormányzat ellen, Molnár Zsuzsanna, a szervezet elnöke szerint a Hős utca ’B’ épületéből történt kiköltöztetések során pár „bizonytalan jogcímű bentlakót” koncepció és körültekintés nélkül költöztettek ki. Mint mondta, volt olyan, akit az utcára raktak, de ezeket az információkat a kerület polgármestere lapunknak tagadta. Molnár a HVG-nek arról beszélt, hogy nem történtek egyedi értékbecslések, csak az önkormányzat által megbízott jogász állapította meg, mennyit érnek az adott lakások. Ezt az állítást Kőbánya vezetése határozottan cáfolta lapunknak.

Egy gázlopás okozta robbanás után az önkormányzat jelentős összeget költött a károk helyreállítására, amit a lakók közös költségeikben éreztek meg.

A kilakoltatások több szempontból is elkerülhetetlenné váltak.

A nem fizető bérlőket eltávolították, és az önkormányzat elkezdte visszavásárolni a magántulajdonban lévő lakásokat – hívja fel a figyelmet a polgármester, jelezve: ebben a folyamatban a kormány kétmilliárd forintos támogatást biztosított, amelynek segítségével az önkormányzat a tulajdonosokat kivásárolta vagy más ingatlanokat ajánlott fel nekik bérlakásként, akár Budapesten kívül is. Az akkori állapotokat a következő pontokkal jellemezte a városvezető:

csepegőre állított víz, hogy legalább az alapszolgáltatás meglegyen;

sötét függőfolyosók, árkádok a társasházak kintlévőségei miatt;

takarítás helyett szeméthegyek a közösségi terekben, a lakótömbök mellett;

állandó fertőzésveszély, patkányinváziók.

Fotó: Facebook

Emlékezetes időszak volt a Hős utcai kálváriájában, amikor

olyan kábítószerek ütötték fel a fejüket a környéken, amelyektől a szerhasználók szinte zombivá változtak.

Nem pusztán helyiek, környékbéliek érkeztek a lakótömbökbe, vidékről is jöttek, fedél nélküliek is, hogy olcsó, kétes eredetű kábítószerekhez jussanak – elevenítette fel a X. kerület vezetője, hozzáfűzve, hogy a következmények messze túlmutattak Kőbányán. Meg is említi, hogy a Hős utcától alig pár megállóra, a Népligetnél jelenleg is egy fővárosi tűcsere-program zajlik, ami igen fertőzötté teszi a környéket.

Ugyanakkor ebben az időszakban kapta meg a Kőbányai Önkormányzat a kormánytól azt a kétmilliárd forintot, amivel magántulajdont tudtak szerezni a Hős utcai társasházakban. Hogy mire is ment el ez a forrás, arra D. Kovács Róbert Antal úgy felel: kisajátítás részükről nem történt, mert azt a bíróság nem találta helytállónak. Nem volt megfelelő a jogalap. De a társasház adósságrendezésére jól jött a plusz forrás. Ebből a pénzből vásároltak magántulajdonban lévő lakásokat, egyéb, máshol található ingatlanokat (szinte mindegyik kerületben), amik önkormányzati tulajdonban maradtak, s oda tudtak költözni a Hős utcából. Bérlakásokról van szó, természetesen.

Bárki, aki azt mondja, hogy telepítettük a problémát, nem mond igazat

– hangsúlyozza a kerületi vezető. A fideszes politikus úgy emlékezik vissza, hogy nagyon nehéz egyeztetések voltak ezek, folyamatos ellenszélben kellett dolgozniuk azért, hogy nagy nehezen, de pont kerüljön a Hős utcai lakótömbök rendezésének végére. Támadták az önkormányzatot azzal is, hogy kevés pénzt fizetnek a tulajdonosoknak a kisajátításért. Miközben az önkormányzat neves ingatlan-értékbecslő szakemberekkel készíttetett jelentéseket. A hivatal pedig nem kínált többet, mint amennyit a szakértő megállapított. Árveréseken ugyanezt a filozófiát követték.

Fotó: Facebook

De – folytatja a polgármester – nem csupán ezt a megoldást kínálta a kerület a Hős utcaiaknak, hanem bérlakásokat ajánlottak fel, méghozzá határozott időre. Továbbá előfordult, hogy ha valaki tulajdont adott, határozatlan idejű bérleti szerződést kapott cserébe az önkormányzattól. Ezentúl Budapesten kívül is ajánlottak fel lakóépületeket.

Zárójelben kitér rá: sokan egyébként azért tartották az ingatlanokat, mert a Hős utcában jól ment a „biznisz”. Voltak olyan tulajdonosok, akik nyomott áron felvásároltak több lakást a társasházban abbéli reménnyel, hogy majd azokat is ki fogják sajátítani.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokat pedig megvette a Magyar Állam 1,2 milliárd forintért. Nem azokat, amiket az állam pénzéből vásároltak. A polgármester beszélgetésünket azzal zárta: a kerületben a bűnözés látványosan csökkent az elmúlt tíz évben. A javulás hátterében több tényező áll: biztonsági kamerák telepítése és a szigorú bérlakáspolitika is.