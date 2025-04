Határozott üzenetet küldtek a mentősök a Pride-párti tüntetőknek

„A gyors közlekedéshez ugyanakkor arra is szükség van, hogy a lakosság, a társadalom is segítse a munkánkat. A főváros fontos közlekedési útvonalait, egyszerre több szomszédos hidat is érintő teljes blokád egyes esetekben viszont a mentőautók számára is leküzdhetetlen akadályt jelenthet.

Kérjük tisztelt Honfitársainkat, hogy lehetőleg tartsák szem előtt az életmentő járművek közlekedésének szempontját, vagyis a bajbajutott, segítségre szoruló embertársaik érdekét is és biztosítsanak szabad utat a szirénázó mentőegységeknek” – olvasható a bejegyzésben.