„Semmi nincs véletlenül. Az RTL úgy érezte, hogy Gálvölgyi művész úrral még jobban fel lehet habosítani Majka dalát. Az ellenzéki tábor tökéletesen benyelte a show-bizniszben már jól ismert húzást, ezért a csatorna meg akarta lovagolni ezt a pillanatot.

Majka új klipjének üzenete nem túl bonyolult, a rapper csupán lejtmenetben lévő karrierjének igyekezett új impulzust adni – írta Talabér Krisztián politológus, a témában megjelent bejegyzésében.

Azonban hiába ült fel az RTL is a kormánygyűlölők vonatára. G. Fodor Gábor zseniális hasonlattal szúrt oda a dal miatt már-már kormányváltást vizionáló balosoknak és az arccal a kassza felé ácsingózó rappernek:

»De itt van Bödőcs Tibor, tehetséges, vicces is, működik is, nevetnek is rajta az emberek, de nem lesz belőle szavazat. Bödőcs videói is nézettek, mégis Bödőcs faluja is fideszes maradt. Majka dala egy lakodalmas rap, mint a Nézését meg a járását, de nem lesz belőle szavazat.«

Az pedig, hogy Gálvölgyi kikotyogta az igazságot a dalról készült versmondás hátteréről az RTL-ről állít ki egy elég szánalmas bizonyítványt.”

