Száműzi az erotikus jeleneteket a TV2 az ünnepi Hunyadi-maratonból – ezzel nem mindenki ért egyet

A TV2 nemrég bejelentette, a múlt heti nézettségi sikerre tekintettel úgy döntött, Hunyadi-maratont tart március 15-én, vagyis egymás után leadják az eddigi 3 részt és még további 2 új epizódot is műsorra tűznek. A csatorna közölte, a maraton már a nemzeti ünnep délutánján kezdetét veszi.

Dobsi Adrienn, a TV2 Média Csoport Zrt. kommunikációs igazgatója az Index megkeresésére elmondta, hogy szombat délután az erotikus jelenetek nélkül kerül a tévéképernyőre a történelmi széria.

A TV2 ezt a döntését azzal indokolta, hogy

szeretnék, ha a fiatalabb nézők is megismerhetnék Hunyadi János történetét.

Megérkeztek az első reakciók is

E lépés azonban nem nyerte el mindenki tetszését. Konok Péter történész is felemelte a szavát a döntés kapcsán. Facebook-oldalán úgy fogalmazott, „kivágják a Hunyadi-sorozatból az »erotikus« jeleneteket, és úgy is leadja a csigatévé, hogy az ártatlan gyermekek is megnézhessék”.

Hozzátette, reméli azért azok a jelenetek maradnak, „ahol random emberek random embereket gyilkolnak, felhentelnek, darabolnak és beleznek, mert különben bazi unalmas lenne”.

