„Mint észlelhették már a Látkép sorozatban megjelent tanulmányaimban, a régi magyar képeslapok bemutatása és vizsgálata sem engedi meg azt a »luxust«, hogy lemondjak bármelyik távoli, magyarok által már nem lakott településről, vagy hogy csak azért ne számoljak egy magyar királyságbeli félreeső faluval, mert ott korábban sem lakott magyar. Ezek a helységek is a magyar Szent Koronához tartoztak.

Egy kis templomnyi magyar

Selmecbányán is alig harminc-negyven ember vallotta magát magyarnak a legutóbbi, 2021-es cenzus során. Ez mindössze annyi, amennyivel egy kisebb templomot vasárnaponként meg lehet tölteni. De ha már nem laknának is e városban magyarok, talán el kellene felednünk azt, miközben világörökséggé nyilvánított műemléki városközpontja és ipartörténeti értékei minden méteren a magyar korokat idézik? Ez elképzelhetetlen, már csak azért is, mert a lemondással egyszerűen történelemhamisítást követnénk el – mi is.