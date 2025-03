Nem, kedves WMN, az szja-mentesség nem prostitúció, hanem létkérdés

Előrukkolt a WMN egy „olvasói véleménnyel” a „közgazdász végzettségű” Eszter tollából, amelyet akárhányszor olvasok el, nemes egyszerűséggel mindig kiakadok rajta. Nem az a baj, hogy nem tetszik neki az szja-mentesség, hanem az, hogy próbálja az összeurópai társadalmi problémát lerángatni az egyéni szintre,

és valahogy kikövetkeztetni azt, hogy az egész szja-mentesség patriarchális méhturkászás csupán – mindezt ormótlan csúsztatásokon keresztül.

Kezdjük a tényekkel: a gyermek életkorától függetlenül a két- és háromgyerekes anyák szja-mentességet fognak élvezni életük végig, amely a keresetre vonatkozik. Ezt jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök az idei évértékelőjében. S ez annyit tesz, hogy a 2025-re megmaradt kb. 1,13 millió 20-40 éves nő nagyobb valószínűséggel vállalja fel a kívánt gyermekeket, mert anyagi könnyítéssel jár majd a gyermekvállalás.

No, ez az, amit a WMN olvasója nem bírt felfogni, és az egész bejelentést igyekezett úgy eladni, mint „mindenképpen brutális bércsökkenés, óriási államháztartási káosz, és nőket egymás ellen fordító diszkrimináció”. Mindezt amiatt, mert a szegény kollégáinak a többkulcsos jövedelemadó kivezetésével csökkentették a fizetését, meg ő amúgy is szeretne szja-t fizetni.

Nos, ha olvasod ezt, kedves Eszter, lelked rajta, hajrá – ahogy a 25 év alattiak adókedvezménye esetén, úgy itt is írhatsz majd a cégednek, hogy te szeretnél szja-t fizetni.

De mindenek előtt tegyük rendbe a tévedéseidet.

1. A cégek 30%-kal csökkentették a fizetést 2011-ben

Kezdjük az elején: nem tudni, hogy Eszter kollégáinak esetében a név nélkül felemlegetett „multicégnél” tényleg csökkentették-e a fizetését. Tegyük fel, hogy ez igaz. Akkor sem dolgoztam multinál, most sem, így ezt nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni – azonban

a számok erősen cáfolják a szerzőt.

2010-ben 202.525 forint volt az átlagkereset, 2011-ben pedig 213.094 forint. Persze ebben mindeki benne van, Józsibá is a helyi kocsmából, meg Eszter is a multicégtől – magyarán az lehet, hogy Eszter kollégáival a munkaadó finoman szólva is kibabrált, de en bloc a magyarok nem jártak így, márpedig az adórendszer reformja mindenkit érintett, nem csak a gyerekes nőket.

2. A piac reagálni fog, a munkáltatók csökkenteni fogják a béreket, pont annyival, amennyit az szja-mentesség keretében megkapna az anyuka

Nos, ez már egy fél fokkal komplexebb állítás, de szerencsére erre is van hivatalos statisztika. 2022. január elsején vezették be a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét – ami újfent egy teljes korcsoportot érintett, nem csak egy korcsoport felének kis részét. S mi is történt a 20 év alattiak és a 20-29 évesek bruttó átlagkeresetével 2022. első negyedévében, amikor a közgazdász szerző logikájával élve 15%-os csökkenést kellett volna a fiataloknak elszenvedniük?

A fizetés bizony nőtt, kedves olvasó. Valahogy pont 15,6% és 19,1%-kal előző év azonos időszakához viszonyítva.

3. A többlépcsős adórendszer növelné a fogyasztásra szánt összeget

No, újfent egy érdekes állítás, de sajna matematikaice bukó a dolog. Tegyük fel, hogy volt 2009-ben a fent említett Józsibá, aki mondjuk minimálbért keresett, azaz havi 71.500 forintot, és volt Eszter, a későbbi hűséges WMN olvasó, aki mondjuk átlagbért keresett – ezzel nem megsérteni akarom kedves Esztert, ha többet keresett –, azaz 199.837 forintot. Játsszunk el a többlépcsős adórendszer gondolatával – azzal, ami 2009-ben volt. Józsibá 18%-ot fizetett, Eszter pedig 36%-ot, az évi 1,9 millió forintos jövedelem feletti részre. A TB-járulékot egyszerűsítés miatt a jelenlegi 18,5%-kal számolva így kijön, hogy 45.403+119.426 forint, azaz

összesen nettó 164.829 forint lenne az, amit el lehetne költeni – ha pedig egykulcsos az adórendszer, akkor pedig (az alacsonyabb szja-val és 18,5% tb-vel számolva) 172.299 forint lenne.

Mert hát matematikaice egészen ritka olyan, hogy ha a kisebbet kevésbé csökkentjük, a nagyobbat meg jobban, akkor összességében jól járunk – és a fogyasztás az összállamháztartási dolog.

Azt pedig csak halkan teszem hozzá, hogy a 2009-es magyar többkulcsos adórendszer legalacsonyabb kulcsánál is alacsonyabb kulcsot használ a jelenlegi adórendszerünk.

4. Súlyosan diszkriminatív a két- és többgyermekes anyukák szja-mentessége

Ebben a pontban már egyetértek a kedves szerzővel, tényleg diszkriminatív az szja-mentesség, csak éppen pozitívan. A gyermektelen/egygyermekes nőknek nem lesz rosszabb – bár épp jobb se, ez igaz – a többgyermekeseknek pedig jobb lesz.

Ez az, ami a WMN olvasó szerint „anyát állít szembe anyával. Nőt állít szembe nővel.”

Az a gond ezzel, hogy ez egy olyan rövidtávú, egyén-alapú gondolkozás, ami az európai alapú jóléti társadalommal szöges ellentétben áll – de erről kicsit később.

Sőt, még egy dologban igaza van a szerzőnek: tényleg lélektörő gyász az, amikor egy anyajelölt elveszti a gyermekét. Imádkozom, hogy ilyen gyászt apaszerepben soha ne kelljen majd átélnem.

5. A kormány az szja-kedvezménnyel a nők méhében turkál, azokat prostituálja, a kedvezmény miatt meg összedől a költségvetés

Először is elnézést a drasztikus hangnemváltás miatt – csupán követem a WMN-es olvasó/szerző gondolatmenetét. Ezzel a gondolatával az a baj, hogy a szerző félreérti az egész szja-mentesség mögötti érvelést.

Az a helyzet, hogy az egész Európai Unióban 2008 óta csökken a termékenységi ráta, a társadalom pedig elöregedik.

Hosszú távon nemes egyszerűséggel kihalunk mi, európaiak.

Ezért a kormány azt találta ki, hogy igyekszik minden akadályt elgördíteni a kívánt gyermekek megszületése elől – az egyik ilyen akadály az, hogy a gyermekvállalással több kiadás jár.

A költségvetés összedőlése is a négyes ponthoz hasonlóan rövidtávú gondolkozás eredménye. Az tuti, hogy az szja-mentesség miatt kevesebb lesz kicsivel a költségvetés bevétele, s át kell csoportosítani – és tudják, mikor lesz még kevesebb a költségvetés bevétele? Ha abszolúte nem lesz fogyasztó vagy épp termelő, mert szépen elfogy a népesség. Utóbbi jobban fájna a költségvetésnek.

Igaz, ez már évtizedes távlat – épp a szerző által felemlegetett gyerekekre és unokákra tartozik.

Nyitókép: Pixabay