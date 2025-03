Meglépi a kormány: az olasz példát követve Magyarországon is be lesz tiltva a műhús

Már évek óta téma a műhús, elvégre Szingapúrban 2020 vége óta engedélyezett a laboratóriumi hús kereskedelmi forgalmazása, sőt 2022 óta az Egyesült Államokban is kapható sejttenyésztett csirke, Izraelben pedig 2023 óta elérhető a kóser laboratóriumi marhahús. Az EU-n belül azonban nem egyezik minden nemzet véleménye, Olaszország például 2024-ben tilalmat vezetett be a műhúsra, amihez akkor mi is csatlakoztunk – legalábbis elvileg.