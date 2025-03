„Komoly kihívás elé néz a szektor” — szakértő értékelte a kormányzati bejelentést

Így változhatnak hétfőtől az árak

Kora délután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen elárulta azt is, pontosan miként néz majd ki az Orbán Viktor miniszterelnök által kedd reggel bejelentett árrés-szabályozás. A tárcavezető hangsúlyozta, nem volt megfelelő mértékű az árcsökkentés a kereskedelmi láncok részéről, ezért kellett lépni.

Az árrés-szabályozás alapján semmilyen árrés, azaz haszonkulcs nem emelkedhet,

azaz ha valakinek 4 százalék az árrése a felsorolt harminc alapvető élelmiszer, azaz 30 termék valamelyikén, az nem nőhet, amelyiknél pedig 10 százalék felett van, azt le kell vinni 10 százalékra, vagy alá. Ez azon kereskedőkre vonatkozik, amelyeknek 2023-ban meghaladta az értékesítés nettó árbevétele az egymilliárd forintot. Azaz a kiskereskedelmi láncokra nem. Az árrést a januári átlaghoz igazítják termékenként.

Nagy többek között ismertette, hogy a beavatkozás első körben május 31-ig lesz érvényben, addig ki kell elemezni a beérkező adatokat. Május közepén látni fogjuk, volt-e elegendő letörő hatás benne – magyarázta a tárcavezető, aki elárulta:

a beszállítók megígérték a minisztériumban, hogy nem fognak árat emelni.

Reményeink szerint meg tudjuk fogni az élelmiszer-inflációt már áprilisban, de ez azon is múlik, hogy a beszállítók tartózkodjanak az áremeléstől – hangsúlyozta a miniszter.

A beszélgetés során az is elhangzott, hogy hasonló szabályozás van Romániában, Észak-Macedóniában, de terveznek ilyen lépést Lettországban és Görögországban is volt már hasonló. Az intézkedésnek egyébként 15-20 százalékos forgalomnövekedési hatása is lehet, legalábbis a kereskedők erre számítanak – tette hozzá Nagy Márton.