Kiverte a biztosítékot a baloldal féktelen akciója: „merénylet történt a parlamentben”

Az Országgyűlés kedden megszavazta a parlament a Pride-ot betiltó törvényjavaslatot. Az elfogadott javaslat értelmében a rendőrség jogosult lesz arcfelismerő technológiát is alkalmazni a résztvevők azonosítására, valamint pénzbírságot is kiszabhat a szabálysértés elkövetőire. A kiszabott bírságot nem lehet közérdekű munkával vagy szabálysértési elzárással helyettesíteni, a megfizetett összeget pedig majd a gyermekek védelmére kell felhasználni. Az ülésen a Momentum képviselői még füstgyertyát is gyújtottak a Parlamentben. Erről részletesebben itt olvashat.