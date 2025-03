„Miközben a nap híre, hogy Trump elnök történelmet ír és reményeink szerint végre a béke és a vérontás befejezése felé halad a világ, itthon is zajlik az élet. A Momentum füstölög és a képviselők egészségét teszi kockára Szerbiát játszva; Magyar Péter bemutatja újabb nagy szerelmét; a hívei pedig kezdenek átlátni a Tiszán. Talán még rendszerváltó kártyáikat is visszaváltják.

Egy kis tanulságos komment-csokor a lájkvadász terelésnek szánt poszt alól. Ilyen az, amikor valaki szerepet játszva, mindenféle értékalap nélkül politizál és lassan odaát is leesik a tantusz”

Nyitókép: képernyőkép