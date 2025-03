Gurmai Zita, aki az MSZP Mérő Verája, egyenesen azzal vádolta a kormányt, hogy azt a két századnyi nőt és férfit, aki a sok tízezerből vállalta és alkalmas is volt erre a kiképzésre, »kényszerítették« a katonáskodásra. Zitácska feltehetőleg túl sok magyar feliratos ukrajnai emberrablásos videót látott és az egyenruhákat meg ugye eleve nem tudja megkülönböztetni egy pizsamától. Gurmai még azt is el akarja venni egy a hazája szolgálatában megsebesült nőtől, hogy az önként vállalta kötelességérzetből ezt a kockázatot. Nem kérdezem meg, milyen emberek is ezek az ellenzékiek, mert mindannyian tudjuk, hogy minden emberi és minden normális tagadói.

Gondolom azt is észrevette már a kedves olvasó, hogy akik lelkesen támogatják az orosz-ukrán háború folytatását a végső ukrán győzelemig, minden magyar haderőfejlesztést feleslegesnek tartanak és a magyar lakosság katonai felkészítését is a leghatározottabban ellenzik. A keleti fronton naponta meghaló, súlyosan megsebesülő, megnyomorodó több száz, ezer ukrán és orosz férfival kapcsolatban nem mutatnak semmiféle empátiát. Az oroszokat ugye gyűlölik eszelősen, azok nem is emberek, dögöljenek meg, az ukrán férfiak szenvedéseitől pedig liberális rugalmassággal tudnak távolságot tartani. Ha nekik nem kell áldozatot hozni az elmebajos ideológiájuk érvényesüléséért, akkor felőlük bárki meghalhat azért.”

Nyitókép forrása: Jose CABEZAS / AFP