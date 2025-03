„Figyelj FAM,

nem fog ez menni, külön világokban mozgunk, nem értjük meg egymást. Szóval csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy a manipuláció már csak olyan, hogy arról nem értesítik az érintetteket, sem a pultborogató körzetvezetőket, sem a vallási fanatikus banánturmix-rajongókat, hanem a beavatkozás után hagyják, hogy mindenki az előre kalkulálható reflexei szerint mozogjon.

Szórakozva figyelem, hogy akik 15 éve telerinyálják az összes felületet, hogy itt minden Orbánon múlik, ő kattan a telefonban, és az utolsó kérvényt is ő bírálja el, azok amint indul az újabb kollektív hisztériára okot adó önáltatás, hirtelen egy eszköztelen balekként tekintenek rá. Nyilván nem használja sem a ravaszságát, sem a szinte kiapadhatatlan forrásait, sem az államszerveket. És egyszercsak előkerül valaki a semmiből ( = Diákhitel központ, muhaha), és lesz több mint egymilliárdja fölfuttatni a projektjét, meg legalább annyi – hidd el – amit előtte közösségi médiás szervezésre költöttek el, a NAV meg semmit nem lát az egészből.

Nem akarom én ezt magyarázni, szálljunk le egymásról, főleg te rólunk. Mi majd írunk azoknak, akik ezt értik (még ha nem is értenek egyet a különböző megfejtésekkel), ti meg csinosítgatjátok skizofrén világképeteket, és ápolgatjátok azokat, akiknek a kétállású világnézet a néhai Galamus és Jakab Péter színvonalán megfelel. Sajnálom, hogy ki vagy szolgáltatva az orbanocentrikus zsupérizmusnak, de azt még tőled is kikérem magamnak és egy csomó más embernek, hogy mártíromságnak akarjátok beállítani, amikor bántja a szemét és a fülét valami csúnyaság az eddig az alapkezelőkben és felügyelőbizottságban kitartott dandynek meg a most ébredő XII. és II. kerületi úrasszonyoknak, és azon sem tudok szörnyülködni, amikor a NER 15. évében kibasznak valakit minisztériumból vagy háttérintézményből. Minek ment oda?”

