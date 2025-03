Demonstrációt szerveznek a Római-partért, kétezer ember vagyona a tét

A Rom Part Egyesület sajtótájékoztatót tart a Római-part ügyében március 25-én délelőtt, Óbudán a Királyok útja – Losonc utca sarkán. Szerdán pedig egy demonstráció keretében petíciót kívánnak átnyújtani Karácsony Gergely főpolgármesternek a Városházán.

Az események kapcsán kérdésekkel fordultunk a szervezőkhöz. Többek között azt szerettük volna megtudni, hogy

Milyen apropóból szervezik a tüntetést?

Mit tartalmaz az a petíció, amit Karácsony Gergely főpolgármesternek kívánnak átadni?

Milyen állapotok uralkodnak a Római-parton az őszi árvíz levonulása után?

Megkeresésünkre azt írták,

Karácsony Gergely Szilveszter Főpolgármester politikai pogromját hajtja végre Óbudán a Római-parti 2 ezer ingatlantulajdonossal szemben, megtévesztve a közvéleményt és felhasználva és kijátszva a fővárosi képviselőket!”

Majd ismertették, hogy míg a március 26-i közgyűlés 31. előterjesztési pontjának Pest-Észak árvízvédelmi szakasszal kapcsolatos bekezdése „jogerős vízjogi létesítési engedély” megszerzését említi, addig a következő, bekezdésben „a Csillaghegyi-öblözet védelme” című projektnél »szerényen« kifelejtik „»a jogerős« szót és csak a »vízjogi létesítési engedély« megszerzését említik”.

Valamint arra is emlékeztettek, hogy az előterjesztésben arról is elfelejtenek tájékoztatni, hogy

a Környezethasználati határozat, és a Vízjogi létesítési engedély jogsértései ellen jelenleg polgári perek folynak.

Az egyesület arra is emlékeztetett, hogy ebben a projektben nem készült Környezeti hatástanulmány, és nem folytattak le Környezeti Hatásvizsgálati Eljárást sem, mondván, hogy „a föld alá süllyesztett, 3 kilométer hosszú, átlagosan 12 méter mély összefüggő vasbeton résfalnak nincs jelentős környezeti hatása”.

Azzal folytatták, hogy a Királyok-Nánási gát megépítésével befalazzák, és a Duna martalékául dobják kétezer ember vagyonát. „Talán erősnek tűnhet a »befalazzák« kifejezés, de megismerve a terveket, egyáltalán nem az.

A jelenlegi meglévő nyúlgát árvíz esetén is átjárható, míg a megépíteni tervezett mobilfal hermetikusan zár,

azon nem mehet át senki, aki mégis megpróbálná, azt karhatalommal viszik el” – magyarázták.

Politikai pogromot emlegetnek

De kitértek a kártérítés igényére is. Mint fogalmaztak, a Római-part a beruházás következtében ténylegesen jogilag hullámtérré váló 70 hektáros területét a szükséges engedélyek birtokában építették be, és a tervezett mobilgát a korábbiakhoz képest is ellehetetleníti az árvizek elleni védekezést, „így a becsült összes vagyoni és nemvagyoni kárigény mintegy 800 milliárd forint, melyet egy független bíróság nagy valószínűséggel meg fog ítélni”.

Végül idézték az előterjesztés utolsó előtti bekezdését is, mely így szól: „amennyiben a benyújtás nem történik meg eddig a határidőig, szakaszolt projektek lévén, az I. szakaszban felhasznált támogatás visszafizetésének kötelezettsége is felmerülhet”, melynek kapcsán azt kérték az érintettektől, hogy ezzel ne hagyják magukat megzsarolni.

„Karácsony Gergely immár közel egymilliárd forint közpénzt fordított ennek a minden szakmaiságot nélkülöző politikai pogromnak a megvalósítására, és

minél hamarabb állítják meg ezt az ámokfutást, annál kisebb kárt fognak okozni,

és mindez annál kevesebb pénzébe fog kerülni az adófizető polgároknak. Természetesen mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezek – és az itt még fel nem sorolt – visszásságok eljussanak az Irányitó Hatósághoz, és a brüsszeli döntéshozókhoz” – szögezték le a Rom Part Egyesület képviselői, hozzátéve, hogy ezért is fordulnak március 26-án petícióval egy tüntetés keretén belül a Főpolgármesterhez a Városházán a reggeli órákban.

Még a szeptemberi dunai árvíz idején írtunk arról, hogy fájóan hiányzik a mobilgát a Római-parton. Munkatársaink helyszíni beszámolója szerint a helyzet elkeserítő volt: Budapesten ez a lakott terület szeptember 20-án már víz alá került. Mindez elkerülhető lett volna, ha Karácsony Gergely, valamint a DK-s óbudai vezetés engedélyt adott volna a mobilgát építésére.

Nyitóképen a víz alá került Római-part egyik utcája. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton