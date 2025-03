Valami megkezdődött: most már tényleg jöhet a gödöllői HÉV felújítása

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn írta ki a tervezés előkészítésére vonatkozó előzetes piaci konzultációt a H8-as és H9-es HÉV felújítására, ami alapján most már biztosra vehetjük, hogy a gödöllői és az abból leágazó csömöri vonal megújul – írja a VG. A pályázatokat március 26-ig nyújthatják be a jelentkezők, ráadásul a projekt része az M2-es metró útvonalának meghosszabbítása is.

A tárca ezzel egy versenyképes és akadálymentesített gyorsvasúti rendszert szeretne létrehozni a városi-elővárosi szakaszon, hogy ezzel is javítsa Pest vármegye keleti agglomerációjának és Budapest X., XIV. és XVI. kerületeinek közlekedését.