Brutális számok: 12 éve nem volt ilyen Magyarországon

Rekordot döntött az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában.

Varga-Bajusz Veronika közlése szerint 129 730-an felvételiztek, ami több mint 12 éve a legmagasabb szám.

Elmondta: a vidéki egyetemek továbbra is népszerűek, minden második felvételiző vidéki intézményt választott. Az a célunk, hogy ezek az egyetemek a térségük motorjai, katalizátorai legyenek – hangsúlyozta. Hozzátette: a fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy helyben karriert tudjanak építeni.

Az államtitkár kiemelte, hogy növekedett a jelentkezők és a felvettek száma a hátrányos helyzetű térségekből is. Ez azt jelenti, hogy „hozzáférhetőségi fordulat” valósult meg a felsőoktatásban – mutatott rá. Kitért arra is, hogy minden negyedik jelentkező harminc év feletti, akik család, munka mellett szereznek diplomát, és egyre többen jelentkeznek egyetemre a szakképzésből is.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte, hogy a magyar felsőoktatási intézmények minőségét a nemzetközi rangsorok visszaigazolják: 12 egyetemünk tartozik a világ legjobb öt százalékába. A cél, hogy a világ top 100 egyeteme között legyen egy magyar intézmény – jegyezte meg. Az egyetemek nagyon szépen haladnak a ranglistákon, legjobb helyen a Semmelweis Egyetem áll, de több egyetem is ki tudott törni, például az Óbudai, vagy a Széchenyi Egyetem – tette hozzá.

Beszámolt arról is, hogy a Pannónia program és a HU-rizont program biztosítja a mobilitási lehetőségeiket a felsőoktatásban tanulók, dolgozók, kutatók számára. Hozzátette: teljes kreditelismerést vezettek be.