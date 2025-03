Nem igaz. Már '90 után ketté lett osztva az ország, a sajtószörnyeteg és a posztkommunista elit már akkor megmondta, hogy kik a rossz magyarok. Azok, akiknek fontos Trianon, azok, akik felállnak a Himnusz alatt, azok, akik nem liberálisak, nem menetelnek velük Csoóri Sándor vagy Csengey Dénes ellen (is) tüntetve.

És kik mondták meg, hogy kik a rosszak, a csúnyák, a gyűlölködők? Zömmel a régi elit tagjai, a régi elit gyermekei, tanítványai, lekötelezettjei. Bródy Jánosék Kádár idején, a nyolcvanas években még a kommunista békemozgalom mellett daloltak és tüntettek, hogy '90 után társaikkal rátámadjanak a frissen megválasztott magyar kormányra, mindennek elmondva, tódítva annak tagjait, megteremtve egy párhuzamos Magyarországot, ahol már-már diktatúra uralkodott. Taxisblokád, gyertyás felvonulások, »Európa segíts!«, és a többi.

Bródyék a szocialista-liberális kormányok alatt aztán hallgattak, csurrant-cseppent (persze előtte is, utána is), a sajtószabadság és a demokrácia visszatért, de ahogyan ismét jobboldali veszély közeledett, mindig visszatértek az illegalitásból, és megint elkezdték megmondani: milyen is a helyesen viselkedő, toleráns, liberális, demokrata magyar.