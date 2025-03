„Jó a szakember a háznál.

A Mandiner meginterjúvolta Bagdy Emőke szakpszichológust, akinek politikai hovatartozása közismert. Ezért is kérdezték arról, mennyire árt a Pride megrendezése a gyerekeknek. Nem fogják elhinni: nagyon. De nem azért, mintha utána rögvest átoperáltatnák magukat, hanem mert »a szélsőséges ingerek, a szokatlan látvány, a gomolygó emberáradat félelmet, riadalmat válthat ki«.

Ajaj. A Pride-ot még csak el lehet kerülni annak, aki így gondolja, (tegye azt, vagy ne vigye a gyerekét, nem kötelező), de ha már a gomolygó emberáradat is ilyen maradandó kárt okoz, mit tegyen, aki a Körúton csúcsforgalomban közlekedik gyermekével a suli vagy az ovi felé? Egy jobb karácsonyi vásárban az emberáradat mellett még szokatlan látvány is van. A cirkuszi előadásokról, búcsúkról nem is beszélek.

És mivel többek szerint Magyarország legnagyobb tömegmegmozdulása a Békemenet és a miniszterelnök március 15-i beszéde, kéretik az odavitt gyerekeknek bekötni a szemét.

Ha már, akkor szerintem a fülüket érdemesebb.”