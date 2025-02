Vegyük tudomásul: nem az az emberség, ha átengedjük a hajléktalanoknak az utcát – hanem az, ha nem engedjük

Kamaszként, a nyolcvanas években lettem József Attila-rajongó. Nem is tudom, mi fogott meg benne annyira, de az biztos, hogy számtalan sorát nem értettem. Köztük volt az is, a Hazámból: „…s háltak az uccán”.

A nyolcvanas évek Budapestjén senki sem hált az utcán…

Aztán a rendszerváltás környékén megértettem. Hirtelen elárasztották a közterületeket a hajléktalanok (a kifejezés is akkor vált az aktív szókincsünk részévé), ami egyszerre volt furcsa, érdekes és ijesztő. Ha hosszabb várakozás után végre a hidegből felszálltam a fűtött éjszakai buszra, és elindultam hazafelé, elképzelni sem tudtam, miként tud valaki ott maradni reggelig az aszfalton, a betonon fekve. Még József Attilának – aki kicsit sportot is csinált saját szegénységéből – is volt hová hazatérnie, amint ez a vers első sorából kiderül…

Mi, a társadalomnak az a jelentős többsége, akiknek van hol lehajtanunk a fejünket, szánakozva vagy segítőkészen, de legalább ennyire bosszúsan és méltatlankodva fordulunk hozzájuk.

Közös környezetünket ugyanis már-már elviselhetetlen mértékben rombolja az utcát otthonuknak tekintők magatartása.

A budapesti aluljárók elképesztő állapotáról – elviselhetetlenül mocskosak, veszélyesek – szólva Szentkirályi Alexandra azt javasolta: ahol megoldható, ott zárják le az aluljárókat éjszakára.