Valentin-nap alkalmából közös filmezés? – Ezek a legnépszerűbb romantikus alkotások! (VIDEÓ)

Forrest Gump – 1994 (6 Oscar, 3 Golden Globe, 1 BAFTA)

Talán nem mindenki a romantikus szál miatt emlékszik rá leginkább, de nemtől és kortól függetlenül sokak szívében szerzett kiemelt helyet Robert Zemeckis (Roger nyúl a pácban, Vissza a jövőbe, A smaragd románca) 1994-es, 6 Oscar-t nyert alkotása, melyben a georgiai buszmegállóban üldögélő Forrest Gump (Tom Hanks), a jólelkű és becsületes, de nem túl okos fiú mesél a nézőnek. És a főszereplő ugyan az 1950-es évektől 1970-ig az Egyesült Államok számos jelentős eseményét átéli, közben olyan személyekkel találkozva, mint Elvis, a történet egészét tekintve ez egy megindító romantikus mese, melynek ártatlanságát beárnyékolja az amerikai álom elmúlása.

Rómeó és Júlia – 1968 (2 Oscar, 3 Golden Globe, 1 BAFTA)

William Shakespeare műve minden bohémsága ellenére az egyik legtragikusabb romantikus történet – a háborús elnevezések nyomában mondhatni: a romantikus mű, amely véget vet minden romantikus történetnek. Az itáliai rendező-géniusz, Franco Zeffirelli (Napfivér, Holdnővér és A Názáreti Jézus), ebből az örökkévaló romantikus sztoriból készített egy rendkívül színpadias, már-már színházinak tűnő filmklasszikust. A film készítésekor még ifjú, tavaly december végén elhunyt Olivia Hussey (A Názáreti Jézus, Fekete karácsony) kiválóan alakítja a szerelmes Júliát, ahogy John McEnery is Mercutiót, miközben a zene éppen olyan szép és emlékezetes, mint például a Napfivér, Holdnővér esetében. Ha azonban ez a feldolgozás valakinek túl régi vagy éppen túl színházi, akkor Baz Luhrmann 1996-os feldolgozásával nem nagyon lőhet mellé: a Leonardo DiCaprio és Claire Danes főszereplésével készült mozi pont ott és pont úgy változtat, hogy minden harsánysága ellenére tökéletes modernizálás legyen a végeredmény. Kellő humorral a keserű és tragikus vég előtt, amely még talán erőteljesebb is, mint Zeffirelli klasszikusában.

Édes és fájdalmas Valentin-nap

Ha pedig már Baz Luhrmann és tragédia, akkor nem árt megemlékezni a Moulin Rouge!-ról sem, amely 2001-ben bizonyította újra, mennyire egyedi és különleges a rendező látásmódja, miközben a kiválóan újrahangszerelt zenék alatt Ewan McGregor és Nicole Kidman tett meg mindent a sikerért. Ez sem egy vidám darab, de ahogy a Harold Zidler bőrébe bújt Jim Broadbent is énekeli: The show must go on!

Aztán ott a tragikus szerelmi történetek egy másik klasszikusa, az 1970-es Love Story, Arthur Hiller (Vaklárma) rendezőtől, ami mellett nyugodtan felhozhatjuk még a 2001-es Édes November című filmet, melynél Charlize Theron és Keanu Reeves tesz meg mindent azért, hogy szem ne maradjon szárazon.

Rómeó és Júlia, 1996 (Intercom)

És persze rengeteg filmet felsorolhatunk még a romantika szerelmeseinek, szemet hunyva a kifejezetten giccses és nyálas, butácska darabok felett. Az 1998-as Angyalok városa közel két órája alatt például Nicolas Cage és Meg Ryan főszereplésével egy igazán angyali történetet ismerhetünk meg, egy, a Mennyben köttetett kapcsolattal; a 2006-os Ház a tónál pedig Keanu Reeves és Sandra Bullock segítségével csavar egyet a megszokott és jól ismert klisékben tobzódó romantikus történetek szerkezetén.

Nézni tehát bőven van mit, és esélyesen mindenkinek megvannak a maga kedvencei, a klasszikus Casablanca, My Fair Lady, Micsoda nő! emlékezetes pillanataival, vagy éppen egy modernebb filmalkotás jeleneteivel. Bárhogy is legyen, bármiképp is emlékezünk meg a Valentin-napról vagy a házasság hetéről, ne feledjük el szeretni egymást az év minden napján.