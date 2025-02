Titkosszolgálati szakértő: Kapóra jöhet a nemzetközi erőtérnek Ukrajna, hogy zűrzavart okozzon Magyarországon (VIDEÓ)

Egyesek szemében „szálka Magyarország”

Bayer Zsolt a beszélgetés során felidézte, hogy az ukrán titkosszolgálat az elmúlt mintegy másfél év során merényletet hajtott végre egy orosz filozófus, Alekszandr Dugin ellen, melyben végül nem a célpont, hanem a lánya vesztette életét. De több magasrangú orosz tisztet is likvidáltak. A műsorvezető itt felidézte, hogy

ezekben a merényletekben volt, hogy civilek, volt, hogy a tisztek testőrei is életüket vesztették.

Valamint Bayer beszélt arról a moszkvai bevásárló központban történt terrorcselekményről is, melyet iszlamisták hajtottak végre. A publicista valamennyi eset kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az elkövetőket az ukrán határ mentén fogták el, mert valamiért „épp arra menekültek”.

A felsorolást követően Földi arra is rámutatott, hogy az ukrán üzenetnek van egy második fokozata, ami a magyar belpolitikára vonatkozik, hiszen 2026-ban országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Majd azzal folytatta, hogy bizonyos erőtereknek, egyéb hatalmaknak, melyek a kormányok mögött állnak „Magyarország a szálka a szemében”, mivel nemzetközi szinten nem elfogadható mindaz, amit az Orbán-kormány tett magyar érdekből.

Ukrajna most kapóra jöhet ezeknek az erőknek, abból a szempontból, hogy zűrzavart okozzanak Magyarországon.

A merénylet az egyik dolog, az ugyan kivédhető, mert vannak olyan intézmények, amelyek garantálják, hogy ez ne történhessen meg. De mi van akkor ha a propagandában is megjelenik ez az erő? Mi van akkor, ha a káoszteremtésnek egy formája lesz, vagy rettegés alakul ki a társadalomban? Mi van akkor, ha tényleg végrehajtanak egy terrortámadást, melynek kivédési esélye egy százalék, akármennyire is jó az elhárítás, akármennyire is jó a biztosítás" – tette fel a kérdéseit Földi László.

A szakértő gondolatmenetét azzal zárta, hogy az említett nemzetközi erőtér szintén üzent Orbán Viktornak és Magyarországnak, hogy „jól gondoljátok meg '26-ban mit tesztek”.

