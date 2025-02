„Pottyondy úr, most épp az AI segítségével nőként ábrázolja magát, ráadásul várandós nőként, hogy így tegye közröhej tárgyává azokat a nőket, akik csodaként élik meg az anyaságuk minden másodpercét. Evidens, hogy Pottyondy uram egy füst alatt a nemzeti trikolórba is belerúg, hiszen fontosnak tartja azt is meggyalázni.

Természetesen, ha valakit, a Magyar Hang nevű ex-fideszes árulók újliberális lapjában választanak az év emberének, (nagyon helyesen: emberének) annak a véleménye igen is releváns. Szóval, kedves Edina! Édes öcsém! Az alábbiakban érdekelne még néhány dologról a véleményed:

Edinám!

- Mit gondolsz azokról az anyákról, akik a hányáshoz hasonlítják a gyermeküket?

- Mit gondolsz azokról a szülőkről, akik Fekete Karácsony néven drogorgiát rendeznek a lakásukon, a teljes balliberális elit részvételével, pontosan a keresztény karácsony időpontjához igazítva?

- Mi a véleményed azokról az anyukákról, akiknek a beteg gyerekét a nagymamának kell kimenekítenie, (és hónapokon át magánál tartania) mert az anyuka egy asztalon tartja a tápszert meg a kábszert?

- Mi a véleményed azokról a szülőkről, akiknél amíg apu Thaiföldön vesz részt drogtúrán, addig anyu összefekszik a két mázsás - még az apukánál is ápolatlanabb - managerrel?

Tényleg érdekelne szépöcsém!

És lenne még pár kérdés, de nem sietünk sehova, lesz még időnk.

Ja! És Edinám! Mielőtt mozgósítanád a 444 sztárügyvédjét…

Nehogy magadra vedd! Nem te vagy ez az anyuka! Sőt, nem is Magyarországon játszódik ez a történet.

Ez csak egy fiktív mese Libsisztánból! Egy show, you know! De majd még mesélek én is, meg a lányok is!

Apropó, Libsisztán! Írod, hogy te »csak egy liberális vagy« dehogy vagy az. Rosszul tudod. Te nem liberális vagy, hanem egy ócska propagandista, aki azóta, hogy kiesett Fekete-Győr elnökségi csapatából a gyűlöletkeltést számlázza ki a cégén keresztül, és aki azzal büszkélkedhet, hogy ő az első nemváltó, akinek ehhez még orvosi beavatkozásra sem volt szüksége.”

Nyitókép: YouTube