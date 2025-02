A szememben hősök! – gondolja Puzsér a pedofil hajlamúakról

Puzsér szerint a pedofilok alapíthatnak pártot

Ugyancsak a Transzparens Újságírásért Alapítvány bukkant rá arra a felvételre is, amiben Puzsér a következő érveket sorakoztatta fel amellett, hogy a pedofilok is alapíthassanak pártot. Szerinte ugyan a pedofiloktól meg kell védeni a gyerekeket, de egy párt „nem dugja meg” a gyerekeket. „Kérdés, hogy a demokráciától meg kell-e védeni a gyerekeket. Tehát fenyegeti-e őket a demokrácia, fenyegeti-e az, hogyha egy ilyen kifejezetten beteges és szociálisan, hát hogy is mondjam, káros szenvedély pártformátumot ölt. Az én szerintem nem, nem fenyegeti.