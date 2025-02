Magyar Péter döntése több tízmilliós kárt okozott Puzsérnak

Puzsér Róbert csütörtök este közölte a Facebook-oldalán, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lemondta részvételét a Sznobjektív péntekre tervezett felvételére.

A TISZA Párt elnöke valószínűleg nem véletlenül döntött így, mivel – ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla – Puzsér Róbertről szerdán előkerült egy 2019-es felvétel, amelyen az hallható, ahogy kifejti: „a pedofília egy hajlam, egy hajlam nem lehet bűn,

illetve amikor „képeket nézegetsz gyerekekről, és arra recskázol”, az nem bűn, mert nincs sértettje.

Magyar Péter döntése miatt egyébként sokan felháborodtak. Ezzel kapcsolatban ide kattintva olvashat bővebben.

Már most panaszkodik Puzsér

Pénteken Puzsér Róbert már arról is beszámolt a Facebook-oldalán, hogy mekkora kár érte azzal, hogy Magyar Péter nem megy el a műsorába. A kritikus már korábban is beszámolt róla, hogy visszatéríti a jegyárakat, ám most megköszönte azoknak, akik mégsem kérik vissza a pénzüket. „Sokan jelezték: azzal támogatnának minket, hogy nem kérik vissza a jegyük árát – ez egy hallatlanul nemes gesztus, amiért nagyon hálásak vagyunk” – fogalmazott Puzsér.

Az anyagi kárunk több tízmillió forintos nagyságrendű, aminek a megtérülésére természetesen nincs reményünk.

Hogy ne vesszen kárba minden munkánk, megoldást keresünk arra, hogy az előkészített tartalmat valamilyen formában legyártsuk, ennek módja azonban még a mi szemünkben se világos” – írta a kritikus.

„Aki segítené a munkánkat, az kövesse tartalmainkat a Szélsőközép YouTube-csatornáján, tekintse meg rendezvényeinket az Inga Kultúrkávézóban,

és akinek módjában áll támogatni minket ebben a nagyon súlyos helyzetben, az a Donably-oldalunkon teheti meg ezt”

– fogalmazott Puzsér Róbert.