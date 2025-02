Trump elnök segíthet a jelenlegi kabinetnek kitörni az elszigeteltségből, és hasznunkra lehet abban is, hogy végre lendületet kapjon a már évek óta válságban lévő magyar gazdaság. Ehhez kell az USA támogatása, de kell a békében és nyugalomban fellendülő német gazdaság is. Tudni kell tehát békét és megegyezéseket is kötni, nem csak állandóan a csatát keresni.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP