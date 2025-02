„Nem közösek az értékeink – ami a liberális-progressziót és a nemzetben, hazában gondolkodókat illeti – ezt már rég mondom, érzem, személy szerint vagy 3 évtizede, de soha jobban mint 2002-ben és 2004-ben amikor nagyipari keretek között lázított progressziónk a határon túli magyarok ellen. De ez a mi kis kárpát-medencei nyomorunk, a jelenség viszont gyakorlatilag a Nyugat összes országát érinti.

Nézzük meg Christoph Heusgen-nt a müncheni biztonságpolitikai konferencián, amikor gyakorlatilag elsírja magát, hogy bizony »nem közösek az értékeink« – USA-Európa viszonylatban. Nem, nem azok, de még csak Németországon belül sem. Látszik rajta, hogy komolyan megrendült – és ezért nem kételkedem soha egyetlen progresszív vitaparteremben, hogy tényleg hiszi amit mond. Nem gúnyolódom most Heusgenen, senki ne vegye így, mert nem lehet gúnyolódni valakin, akinek a hite rendül meg.

Mégis, annál arrogánsabb dolog nincsen, hogy egy ideológia kijelenti, hogy az ő értékei a »közös értékek« – globálisan. Még csak nem is csak Nyugaton, hanem mindenhol, teljesen más társadalmakra vonatkoztatva is. Afrikában is, Kínában is... ez őrület. Nem kérem, nem közös érték az abortusz nagyon sok amerikainak, nem közös érték a migránsok korlátlan befogadása, nem közös érték még nagyon sok minden a DEI-től a történelem újraértelmezéséig.

Demokratikus joga van persze ezt képviselni a »progressziónak«, de ne jelentse ki, hogy ezek a dolgok »közös értékek«. Nem azok, nem értünk egyet. A Nyugat egy jelentős része – jelenleg egy olyan erős tagja mint az USA nem fogadja el ezen közös értékeknek gondolt dolgok jelentős részét. Ez van, és nyilván párbeszéddel lenne jó rendezni a vitát, helyreállítani az egyensúlyt, de ahogy Amerikát nézem, ott kőkemény ellenforradalom van/lesz. Sokszor leírtam itt, hogy a Nyugat mélyen megosztott. Most ez mindenki láthatja.”