Nem haboznának a Tisza aktivistái: azonnal eltörölnék a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjprémiumot és a korkedvezményes nyugdíjat

Kétfajta kiút lehetséges, mindkettő fáj. Az egyik, az a görög konszolidációhoz hasonló, tehát a válságra rátenni még egy lapáttal... Pl. a 13 havi nyugdíjat kivezetni... A lényeg, hogy jóval nagyobbat kell vágni, pedig már most is fáj. De legalább gyors halál jön, és utána jöhet a feltámadás. A Bokros-csomag is ilyen volt