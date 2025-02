Mit jelent a vörös kód Budapesten? – megkérdeztük a Főpolgármesteri Hivatalt

Mint azt korábban lapunk is jelezte, az előrejelzések szerinti, eddigieknél is hidegebb éjszakák miatt Fülöp Attila, a Belügyminisztérium (BM) gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn este nyolc órától péntekig elrendelte a vörös kódot, amivel kapcsolatban a Belügyminisztérium már válaszolt is kérdéseinkre.

A Főpolgármesteri Hivatalt is megkerestük az alábbi kérdések kapcsán: A gyakorlatban mit jelent a fővárosi ellátórendszerben, ha életbe lép a vörös kód?

A szociális intézmények miként tudnak felkészülni a fedél nélküliek és a bajba jutottak befogadására ezeken a fagyos éjszakákon?

Hat pontban a Főpolgármesteri Hivatal válasza:

1,

A „vörös kód” jelzésnek Budapesten a gyakorlatban csekély jelentősége van, mivel a fővárosban – az időszakos férőhelyekkel és a téli krízisidőszakban működtetett egyéb szálláshely-kapacitásokra is tekintettel – az éjjeli menedékhelyek férőhelyei a „vörös kód” protokoll 2017-ben történt törvénybe foglalása óta elégségesnek bizonyultak a fedél nélkül maradt budapestiek elhelyezésére, ezért a „vörös kód figyelmeztetés” időszakában sincs szükség hajléktalan élethelyzetű budapestiek más ellátási formájú bentlakásos intézményekben való elhelyezésére.