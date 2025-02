Tegnap délután, míg Orbán Viktor »bemondta a tévében«, hogy a Budapest Pride szervezői ne is bajlódjanak az idei felvonulás megszervezésével, mert az kidobott pénz és idő, a férjem, Nimi és én az Országház előtt tüntettünk, a transznemű embertársainkkal szolidarítva. A demonstráción azt követeltük: vonják vissza a 33-as paragrafust, mely szerint a transz emberek nem igazíthatják okmányaikat a nemi identitásukhoz. Ez pedig nem csak jogi diszkrimináció, de de ellehetetleníti az egészségügyi ellátáshoz való megfelelő hozzáférést, és a munkavállalást is. (...)

Orbán Viktor továbbá azt is javasolta az évértékelőn: »Írjuk bele az alkotmányba, hogy az ember vagy férfi vagy nő.« Ez az indítvány ismerethiányra utal - és olyan embereket is eltörölne, akik biológiailag sem sorolhatók be ebbe a kétpólusú rendszerbe. Nem szoktam ezzel »haknizni«, de a mostani politikai és társadalmi klíma hatására úgy döntöttem, nyilvánosan is kimondom: én magam enyhe mértékű androgén érzéketlenség szindrómával születtem, ami azt jelenti: interszex vagyok. A tegnapi tüntetésen is felmerült egy beszéd során: »ma az interszex emberek gyakran már születésükkor orvosi beavatkozásoknak vannak kitéve, hogy illeszkedjenek a kétpólusú nemi rendszerbe«. (...)

Minél erősebben akarnak elnyomni minket, annál hangosabbak leszünk! Most nagyon fontos megértenünk: ha nem is fogunk minden társadalmi kérdésben egyetérteni, szerveződnünk kell!”

