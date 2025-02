Steiner Kristóf egyenesen Orbán Viktornak üzent: „eltörölhetetlenek vagyunk”

Egy héttel ezelőtt derült ki, hogy a transz közösség tüntetésre készül. Ez a tüntetés végül megrendezésre is került szombaton, épp Orbán Viktor évértékelőjével párhuzamosan.

A transz közösség ismét egy politikailag motivált hadjárat célpontja lett. Mára az életünk minden részét betiltaná vagy ellehetetlenítené az állam”

– ezzel a felütéssel szervezték a tüntetést, derül ki az egyik Instagram-oldal bejegyzéséből. A résztvevőket arra kérték, hogy most szombaton három órakor érkezzenek a helyszínre. A menet a Kálvin tértől indult és a Kossuth térre érkezett meg.

Az évértékelő beszéd során rengeteg témát érintett a kormányfő. Ezek közül talán az egyik legváratlanabb a következő kijelentése volt:

A Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő”

– szögezte le a miniszterelnök.

Azonnal reagált a Budapest Pride

„Nem hagyjuk, hogy betiltsák Magyarország legnagyobb rendszeres emberi jogi tüntetését! Harmincadjára szervezzük meg a Budapest Pride Felvonulást, amely talán még sosem volt ilyen fontos. Csatlakozz és vonuljunk együtt június 28-án!” – fogalmaztak a Budapest Pride Facebook-oldalán.

Semmit sem sejtett Steiner Kristóf

A jelek szerint a miniszterelnök ígéreteiről menet közben nem értesültek a szombati tüntetők, erre ugyanis egy felszólaló sem tért ki később a beszédében. A tömegben álló Steiner Kristóf is csak a Telextől tudta meg Orbán Viktor tervét a Pride betiltásáról, az újságíró-aktivista pillanatnyi csodálkozás után azt mondta: végül is nem lepi meg, de szerinte

teljesen mindegy, hogy Orbán mit akar betiltani, mert Pride lesz.

„Minél több jogot vesznek el tőlünk, mi is annál radikálisabb módszerekkel fogjuk megmutatni, hogy eltörölhetetlenek vagyunk. Lehet, hogy nem ad engedélyt a felvonulásra, de azt a szellemiséget, ami a mai meneten is érezhető, vagy azokat a csoportokat, akik egyre hangosabban hallatják a hangjukat, nem fogja tudni elhallgattatni sem Orbán Viktor, sem Trump, sem Putyin.”

A miniszterelnök másik kijelentéséről, az alkotmányban rögzített férfi és női nem kizárólagosságáról Steiner azt mondta a lapnak: ezzel a narratívával olyan embereket is eltörölnek, akik biológiailag sem sorolhatók be egyik vagy másik oldalra, ráadásul azt is megtiltják nekik, hogy eldönthessék, mivel szeretnének azonosulni. Majd megismételte, hogy az elnyomásra szerinte csak radikális eszközökkel lehet válaszolni.