„Minden apró hozzájárulás számít! Csurran-cseppen!” – így pörgetik a Tisza-szigetek az Orbán Viktort lejárató filmet

Morvay Péter újságíró arról írt közösségi oldalán, hogy néhányan sürgették, hogy nézze meg a Direct36 Dinasztia című dokumentumfilmjét is, ha már 86 másodpercet megnézett a Partizán interjúból a Tisza Párt elnökével. Hozzátette, kértem is az ismerőseit, hogy „javasoljanak akkor abból is 86 másodpercet, amivel helyreállhat sajtószabadság a lelkekben”.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy

a buzgó sziget-őrsök is segítséget kérnek a fránya számlálók pörgetéséhez,

fényesítve ezzel szeretett elnökük napját”.

„Minden apró hozzájárulás számít! Csurran-cseppen!” – zárta posztját Morvay Péter, utalva Majka felkapott slágerére.

A vonatkozó képernyőfotót alább tekintheti meg:

Forrás: Facebook

Menczer: Az ukrán állam lejárató kampányának első eleme lehet a film

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Direct36 oldal nemrég publikálta az Orbán Viktort s családját támadó Dinasztia című dokumentumfilmet. A történtekről Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója azt írta Facebook-oldalán hogy ez a film

az ukrán állam lejárató kampányának első eleme.

A kormánypárti politikus üzent is a portálna, azt kérte tőlük, hozzák nyilvánosságra, mennyi pénzből gazdálkodnak, és a pénzt kitől kapják.

Megszólalt az Alapjogokért Központ vezetője is

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője a Dinasztia kapcsán arról írt, hogy a filmet készítő Direkt36 működését 2014-21 között közvetlenül támogatták a Soros Györgyhöz és a USAID-hez köthető szervezetek. „Csak egy újabb bizonyíték arra, hogy a nyílt társadalom hálózata egy párhuzamos politikai gépezet, mely ki van vonva a demokratikus kontroll alól” – mutatott rá Szánthó.

***