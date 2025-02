Megszólalt a frakcióvezető: Rákosrendező sorsa megpecsételődött

Óriási kárt okoznak a városvezetők Budapestnek

Szentkirályi úgy vélte,

Budapest egy óriási veszteséget szenvedett el.

A kárt pedig választott vezetői okozták. 5000 milliárdos beruházás, sok ezer munkahely, milliárdos bevételek a városnak – erre mondtak nemet” – húzta alá.

Ezek után hangsúlyozta, „Karácsony Gergely és szövetségesei döntöttek, innentől az ő felelősségük, mi lesz Rákosrendezővel.

Mi pontosan tudjuk, mi történik majd: semmi.

Mint a zsebkendőnyi, soha el nem készült Városháza parkkal – színes képek és mese. Budapest akkor fejlődik, ha a kormány fejleszti”.

Emlékeztetett, erre bizonyíték a Városliget, a történelmi Várnegyed a Puskás- és Duna Aréna, az Atlétikai Központ – a városkép meghatározó elemei, amik soha nem készültek volna el, ha Karácsonyékon múlott volna.

„Budapest vezetői megveszik a múltat”

A frakcióvezető hozzáfűzte, most itt az alkalom, hogy Karácsonyék is bizonyítsanak, hogy van tervük és meg is tudják valósítani. „De mindenki tudja, mire számíthatunk – azok is, akik határozott nemet mondtak a Grand Budapestre.

Budapest vezetői 50 milliárdért megveszik a múltat, pedig csak támogatni kellett volna a jövőt”

– zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

