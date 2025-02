„Korábban megírtuk, azonban érdemes felidézni, hogy a régi és új balliberális elit tagjai mellett politikai haszonlesők és pártszédelgők is feltűntek Magyar Péter mellett. Az egyik új igazolásuk, Pósfai Gábor korábban a migráció előnyeiről beszélt egy interjúban, míg Farkas Dezső pénzenergia-workshopot indított.

Eközben a szombathelyi Tisza-sziget alapító elnöke azután lett Magyar Péter embere, hogy korábban Gyurcsány Ferencben látta a baloldal reményét. De baloldali szakértők szintén tanyát vertek a Tisza Párt körül, így Raskó György is, aki korábban a Momentum, majd Márki-Zay Péter mögött is feltűnt.

A Tisza Párthoz csatlakozása után alig telt el egy hónap, de máris akkora botrányt csinált, hogy Magyar Péter a sok zűrös ügye mellett még emiatt is magyarázkodásra kényszerült. A Gyurcsány- és Bajnai-kormányok levitézlett közgazdászait összefogó Pénzügykutató Zrt. pedig a Tisza Párt gazdasági és nyugdíjprogramját készíti.

A Pénzügykutató vezetője, Lengyel László kritizálta például a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat, de súlyosabb véleményt fogalmazott meg a Fidesz-szavazókról is: egyik nyilatkozata szerint csak a legnyomorultabbak szavaznak a kormánypártokra.

Ezen kívül is számos jel mutat arra is, hogy megköttetett a paktum Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc között. Magyar Péterék a DK-val közösen szavazták meg a főváros Karácsony Gergely-féle csődköltségvetését és Brüsszelben is koalícióra léptek Magyarország ellen. Ennek ellenére Magyar Péter tagadja, hogy Gyurcsánnyal együtt szeretne működni a későbbiekben.