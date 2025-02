„Most nézem csak, arról írt Magyar Péter még tegnapelőtt, hogy hurrá-hurrá, megakadályozták Rákosdubajt, de, most figyelj, ő egyébként tudta, hogy az arabok már múlt héten elálltak a szerződéstől.

DE AKKOR MIÉRT NEM SZÓLTÁL, BASZKI, hogy Karácsonynak nem kell elkúrnia a pénzünket erre a mérgezett romhalomra?! Tényleg nem hiszem el, ott ült vigyorogva, billegette a Csőrike-frizurát, és nem volt képes szólni, hogy »Gergő, ne ugorj bele a hülyeségbe, hiszen nincs is már arab ajánlat«. Fuhh.

(Közben meg a főépítész után Baranyi Krisztina is próbálja hűteni a kedélyeket, amit meg is értek, mert ez most tényleg egy nesze sánta, itt egy púp a fővárosnak).”