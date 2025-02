Magyar Péter fával fűtene: a Tisza Párt nekiment a rezsivédelemnek

Terjedelmi korlátok miatt a kérdést nem tudták regionálisan vagy megyei szinten elemezni, de a KSH adatai nyilvánosan elérhetőek. A G7 korábban hivatkozott cikkében közöl egy térképet, amely regionálisan mutatja be a fával fűtött településsel megoszlását országos szinten:

A G7 térképének felbontásából jól látszik, hogy a tűzifával való fűtés problémái elsősorban azokat a Nyugat- és Kelet-Magyarországi régiókat érinti az országban, amelyek jelentős része a kormányzat támogatási rendszerének pályázati célcsoportjaihoz tartoznak. Magyar Péter posztjának másik állítása, hogy:

a TISZA kiemelt feladatának tekinti az uniós források hazahozatalát és a szigetelési programok újraindítását”.

Az állami segítség, a háztartások szigetelésének helyreállításában, – amelyet Magyar Péter a Facebookon hiányol – valójában több kormányzati intézkedésben is testet ölt, amelyek közül néhány program éppen 2025. január 1-től vált elérhetővé. Fontos újdonság, hogy a már eddig is extra juttatásként működő SZÉP-kártyával most már lakásfelújítással összefüggő kiadásokat is fedezni lehet, ahogyan a CSOK-pályázati rendszerében is jelentős újítások születtek. Az Otthonfelújítási Program kb. 400 ezer magyar családot értinthet a pályázati lehetőségek előnyös kihasználása esetén.

A lakossági szintű szigetelés problémájára tehát léteznek kormányzati támogatási lehetőségek, amelyek sok esetben a már meglévő pályázatok fejlesztésével, felfrissítésével valósulnak meg. A társadalmi igény egyértelmű a statisztikai mutatók alapján, az azonban nem világos, hogy a Tisza Párt miként képzeli el a szigeteléssel összefüggésben megvalósítandó támogatások „újraindítását”.