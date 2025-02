„Ma Gyurcsány Feri bácsi is évet értékelt. Csak a szokásos üres és demagóg szövegeket nyomta, amiket szokott. Fáj neki, hogy Amerikában új szelek fújnak, és az is, hogy egyre nehezebben gurulnak a dollárok a baloldalnak és a liberálisoknak. Pedig a kormány megbuktatásához mindig külföldre kellett menniük! Mi lesz most akkor?

Szegények pedig mindent megtettek, hogy szembemenjenek a kormány migrációs politikájával, Gyurcsány két kerítésszaggató között még kerítést is szaggatott. Ha háborúpárti megrendelést kaptak, akkor azt mondta, aki nem hal meg Ukrajnáért, az pocsék ember. Ha a gender-őrületet kellett védeni, akkor azt tették.

Szóval mindig készenálltak, hogy kiszolgálják a libsi világtrendeket, erre tessék, most meg elapad a dollár. Azért nem kell nagyon aggódni, lesz majd helyette euró, Brüsszelből. Kár, hogy az ottaniak most Brüsszel Pétert szemelték ki a »nagy kormánybuktató« feladatra. Szóval, Feri bá, tessék inkább betiszázni, oda való minden régies gondolat.”