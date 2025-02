A hálózat egyik vízfejéről, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségéről (USAID) bebizonyosodott, hogy a demokrata kormányzat valóban adófizetői dollármilliárdokat költött arra, hogy aláássa a demokratikusan megválasztott kormányokat, és a liberális-progresszív ideológiák terjesztésével alakítsa szájíze szerint a társadalmat.

A sort hosszasan lehetne még folytatni. A veszély nagyon is valós. A Patrióták európai szinten küzdenek majd a Soros-hálózat térnyerése ellen, mi pedig Magyarországról is kisöpörjük őket! Nem fogjuk hagyni, hogy a korábban amerikai adófizetői pénzből, Soros-pénzből és brüsszeli pénzből finanszírozott NGO-k, baloldali médiatermékek és politikai pártok ellopják a magyar emberek döntési jogát, ahogy azt a titkosszolgálati jelentések alapján a 2022-es országgyűlési választásokon is megpróbálták.