Csekély érdeklődés: pár száz tiszás tüntetett Debrecenben, pedig nagy lehetett a mozgósítás

Mindössze pár százan vettek részt a Mikepércsi Anyák és a környékbeli Tisza-szigetek által kezdeményezett tiltakozó demonstráción a Debrecen mellett épülő akkumulátorgyár ellen – derült ki a 24.hu riportjából.

Pedig a szervezők minden elkövettek , hogy „rábírják” a környékbelieket a csatlakozásra. A Debreceni Önkormányzat egy héttel ezelőtt adott ki közleményt, amelyben azt írták, hogy a kezdeményezők tüntetésre hívó levelekkel bombázták a debreceni óvodákat, iskolákat.

Mint azonban kiderült, ennél is tovább mentek: január 21-én is telefonhívásokkal is zaklatták az intézményeket, majd amikor az egyik dolgozó a hívónak jelezte, semmilyen politikai mozgalomhoz nem csatlakoznak, a telefonáló állítólag agresszív hangnemre váltva azt mondta: