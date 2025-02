Az ügynökség titokban dolgozik – így haltak meg orosz katonák Ukrajnában (VIDEÓ)

Ilyen ez a pop- és ügynök szakma

Nem mondom, hogy Michael Fassbendert nem láthattuk még jobb szerepben, de alapvetően jól áll neki az ügynökség is, így már miatta érdemes nekiállni az első két epizódnak – aztán mindenki eldönti maga, hogy mennyire lehet mindez érdekes számára. Az biztos, hogy a Yorkshire-i Hasfelmetszőként emlegetett pszichopata ügyével foglalkozó The Long Shadow tavaly év elején izgalmasabb volt, ráadásul ott a karakterekbe, színészekbe és úgy a végeredménybe sem tudtam belekötni, de ettől függetlenül Az ügynökség is megér egy próbát, pláne akkor, ha az embernek már egyébként is van előfizetése.

Az ügynökség című sorozat február 10-től látható a SkyShowtime kínálatában, hétfőnként új epizóddal, valamint a hírek szerint lesz második évad is.

Nyitókép: SkyShowtime