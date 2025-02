Antialkoholista magyar plakát az 1900-as évek elejéről – de miért egy amerikai albumban kell keresnünk? (VIDEÓ)

Aztán a Beautiful Macabre által is bemutatott mozgalom után csak kicsivel több mint 50 év kellett ahhoz, hogy ezt a szellemi és lelki küzdelmet a kommunizmus és a szocializmus leverje, helyét és emlékét pedig vörös sóval hintse be, ezzel még ma is felfoghatatlan károkat okozva. Persze hiba lenne csak és kizárólag az elvtársi filozófiára fogni mindazt a kártékony hatásmechanizmust, amivel az alkohol és az alkoholizmus megfertőzte a nemzetet – elég a demokráciában piedesztálra emelt szórakozóhelyeket és bulinegyedeket belevenni a képletbe.

Beautiful Macabre

De az is tény, hogy az 1900-as évek elején még volt némi ellenszél, ahogy a polgári és a nemzeti erők mertek szembefordulni az iparként működő alkoholkereskedelemmel és persze -fogyasztással szemben.

Legalábbis erre enged következtetni a körösszegi és adorjáni gróf, Csáky Albin (1841–1912), vallás- és közoktatásügyi miniszter felesége, Csáky Albinné által, az akkori Általános Közjótékonysági Egyesület részére felhasznált két 1912-es plakáthirdetés, melyekre egy Kickstartert megjárt, közösségi gyűjtésben elkészült, Beautiful Macabre című kötetben bukkantam rá. Számos nemzetközi, obskúrus plakát mellett, némileg félrevezető koncepcióval.