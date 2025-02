Abból lesz jó tanár, aki képes egy életen át tanulni – állítja az elismert oktatáspolitikus (VIDEÓ)

Nicholas Tate oktatáspolitikus az MCC legjobb középiskolákat díjazó díjátadó-gáláján beszédében többek között azokhoz a fiatalokhoz szólt, akik tanári pályára készülnek. Elsősorban azokhoz, akik középiskolai tanárok szeretnének lenni. A Mathias Corvinus Collegiam közösségi oldalán megosztotta a rövid beszédrészletet, ami minden pályaválasztás előtt álló, vagy pályakezdő fiatal számára inspiráló lehet.

Azt tanácsolta, az válassza a tanári pályát, aki kész maga is folyamatosan tanulni.

„Olyan szakot válassz, amelyet te magad is hajlandó vagy egész életedben tanulmányozni” – hívta fel a fiatalok figyelmét, mert szerinte az a legjobb, ha a tanár is lelkesedik a tantárgyért, amit oktat, és ezt a lelkesedést a diákoknak is át tudja adni.

„Ha így van, ez a lehető legjobb döntés, amit hozhatsz”

– mondta útravalóul.

Nyitókép: MCC