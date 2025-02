„Budapest elvileg a csőd szélén van, mégis az ország legnagyobb ingatlanüzérének áll.

Évek óta halljuk azt, hogy nincs pénz, majd hirtelen kiderül, hogy a főváros »eldugdosott pénzeket« és játszva vállalja Rákosrendező 51 milliárd forintos vételárát.

Ebből a pénzből miért nem fejlesztik inkább a fővárosi közszolgáltatásokat? És vajon van pénz a terület kitakarítására és fejlesztésére is?

Az egyértelmű, hogy végül így is, úgy is építkezés lesz ott. Ezt kijelentették ők is, hisz elmondták: eladják egy építtetőnek a területet. Kinek, Főpolgármester Úr? Mennyiért? Ez Budapest »aranytartalékának« megmentése? Eladni azonnal, jó pénzért? Tehát csak ennyi a problémája Karácsony Gergelyéknek a Grand Budapesttel? Hogy nem ők adják el a területet?

Itt egy dolog biztos: a Kormánynak és a befektetőnek van terve, van pénze, a főváros részéről ugyanakkor egyik sincs.

Ezzel a főváros Budapest kasszáját végleg kiürítené, az alapvető közszolgáltatásokat és Budapest végleges csődjét kockáztatná, csak azért, hogy még hosszú évekig semmi ne történjen, a roncs- és szeméttelep Rákosrendezőn.

A mi célunk az, hogy a budapestiek jól járjanak. Nem ártani akar a Kormány, hanem javítani a budapestiek életén és fejleszteni a fővárost!”