2. A kiskereskedelmi forgalom (az életszínvonal egyik fontos mutatója) egy év alatt jelentősen élénkült, Lengyelország esetében pedig az éves szinten mért visszaesést váltotta fel növekedés. Hasonló folyamatot láthatunk Németországban is: a 2023 novemberi –0,7 százalék után egy évvel később már 2,5 százalékkal bővült a forgalom, míg az euróövezetben a –0,5 százalékos adat +1,2 százalékra változott.

3. Románia kiugróan magas költekezése a választások előtti kormányzati pénzszórás eredménye, amelynek később megfizetik az árát: a már eddig is fenntarthatatlan költségvetésnek fájdalmas kiigazításokon kell átesnie, ráadásul a régió legmagasabb inflációja is ott mérhető.

A VG elemzését Oláh Dániel közgazdász summázta: „Új év, új gazdasági környezet: több régiós országban is magasabb az infláció, mint Magyarországon! Hazánkban sikerült letörni az ár-bér spirált: az árnövekedés lassul, a bérnövekedés gyorsul. Ezt a magyarok is érzik, mert bátrabban költenek, amit a kiskereskedelmi forgalom talpraállása is mutat. Az elemzői konszenzus szerint is tartósan sikerült leküzdeni az inflációs sokk időszakát”.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter