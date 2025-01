Totálisan besült Magyar Péter: saját magát buktatta le az elemző szerint (FOTÓ)

A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy Magyar Péter újévi beszédében Orbán Viktort szidta és előrehozott választásokat követelt. Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője a közösségi oldalán kifejtette, hogy mire számíthatna Magyar Péter, ha valóban előrehozott választásokra kerülne a sor.

Deák Dániel Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter újra kínos helyzetbe hozta magát, ugyanis

amíg a Tisza Párt elnöke arról beszélt, hogy romokban áll az ország, addig egy olyan kötet volt mögötte két példányban is, amelyik Magyarország elmúlt másfél évtizedes fejlődését mutatja be.

„Miközben szilveszter este is Orbán Viktort gyalázta Magyar Péter és a szokásos balos lózungokat ismételgetve azt állította, hogy romokban az ország, egy olyan kötet volt mögötte két példányban is, amelyik Magyarország elmúlt másfél évtizedes fejlődését mutatja be,

ráadásul Orbán Viktor írt hozzá köszöntőt.

Ez az eset is szimbolikusan mutatja: Magyar Péter teljesen tisztában van azzal, hogy amit mond, nem igaz, de ennek ellenére ezt a szerepet játssza el, ugyanis a brüsszeli megbízói ezt várják el tőle!” – foglalta össze a véleményét Deák Dániel.

***