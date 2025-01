„Úgy tűnik, hogy nagy lehet a baj a baloldalon, ezúttal ugyanis olyan mélyre süllyedt az egyik ócska jellemű katonájuk, amire eddig nem nagyon volt példa. Azt már a tudtunkra adták korábban, hogy a humor baloldali műfaj. Hiszen mi itt a jobboldalon csak bugris bunkók, bő gatyás, tájékozatlan, trágyával etetett, pincében tartott gombák vagyunk. Ezzel szemben ők, a baloldali liberális toleranciabajnokok szállítják a magyar embereknek a színvonalas szórakoztatást, a minőségi nevettetést. Ugyan ez az állítás már a Sas-kabaré kínos előadásaival megdőlt, most olyan történt, ami eddig még soha. A fékezhetetlen agyvelejű humorzsák, Somogyi András a közélet pöcegödrébe zuhant és el is süllyedt benne végérvényesen. Legfrissebb videójában olyan gusztustalan, alpári stílusban beszélt a magyar miniszterelnökről, ami még a baloldalon is kiverte a biztosítékot. Csak azért írom ide ezeket a válogatott aljasságokat, hogy mindenki szembesüljön vele, hogy milyen is egy toleráns, trendi, intelligens, jó humorú, visszafogott, kulturált baloldali srác.

Somogyi »felcsúti sz…rtartálynak«, »felcsúti maláriának«, »bazalt arcú, szotyiköpködő telepi trógernek« nevezte a magyar miniszterelnököt. S ha ez még nem lett volna elég, videójának a legalja az volt, amikor azt mondta, hogy Orbán Viktort azért »szeretik Indiában«, mert »nemcsak a tehén, hanem a patkány is szent állat«.

Kíváncsian várjuk a mélyérzésű, egyfolytában jóemberkedő liberálisok elhatárolódását és felháborodását, gyaníthatóan hiába.

Ez mindennek az alja volt. Erre nincsenek szavak. Ennél már valóban nincs lejjebb. Somogyi ezzel a monológjával végleg kiiratkozott a normális emberek sorából. Szégyen, hogy ide jutott a magyarországi baloldal. Elhisszük, hogy nagyon frusztáló lehet 14 éve ellenzékben lenni és sorra kapni a nagyobbnál nagyobb pofonokat, de azért mindennek van egy határa, még a pofátlan, aljas gazemberségnek is.

Somogyi, kifelé a közéletből! Elég volt! Eddig és ne tovább!”

Nyitókép: Képernyőmentés