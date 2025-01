BREAKING: Bombariadó van a budapesti általános és középiskolákban

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere a Facebook-oldalán megerősítette,

„bombariadó van a budapesti általános és középiskolákban. Ez a csepeli iskoláinkat is érinti, folyamatosan érkeznek a fenyegető levelek. Várhatóan az iskolákat ki fogják üríteni.”

Tájékoztatt a csepelieket, hogy megnyitották a Csepeli Napközis Tábort (Hollandi út 18.) azok számára, akiket a szüleik nem tudnak hazavinni, illetve a velük érkező pedagógusok, kísérők számára.

A Csepel.info megosztott egy írást, ami vélhetőleg a rendőrség által említett fenyegető üzenet:

Fotó: Csepel.info Facebook-oldala

Az üzenetet küldő email-cím ([email protected]) az IPQS adatbázis szerint egy „eldobható” email cím, magas kockázati pontszámmal. A szakportál nagy biztonsággal állítja, hogy ezt a domaint visszaélő tevékenységekre, beleértve a csalásokat is, használják.

Minden, erről a domainről érkező felhasználót fokozott óvatossággal kell kezelni.

A Promenad24 értesülései szerint a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban is bombariadó volt. A Telex arról tájékoztatott, hogy az Óbudai Gimnázium is érintett és Soroksárról is hasonló hírek érkeztek.