Rossz hírt közölt Karácsonyékkal a miniszter a rákosrendezői gigaberuházás kapcsán

A gazdaság fehéredését és nagyobb vállalkozó kedvet vár a kormány attól a lépéstől, hogy a kisvállalkozóknak 18 millió forintra emelték január 1-vel az áfa alanyi adómentesség értékhatárát – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hozzátéve, hogy az intézkedés jelenleg 850 ezer céget érint. Nagy Márton azt is közölte, más adónemeket is átgondolnak, például jövőre emelni tervezik a kiva értékhatárait is 5 illetve, 10 milliárd forintra.

A nemzetgazdasági miniszter aláhúzta:

a kormány nem tolerálja az élelmiszer- és az üzemanyag-inflációt, de szerinte az áfa csökkentése nem megoldás a helyzet kezelésére.

Ha az infláció emelkedik, a kormánynak lépnie kell – szögezte le Nagy Márton.