Érdemes a most tapasztalt negatív változásokat átfogóbb energiapolitikai összefüggéseiben is megvizsgálni. Régóta hangoztatott tény, hogy a magánpénzbirodalom proxiháborújának Ukrajnában az a tényleges célja, hogy véglegesen leválassza Európát az olcsó orosz energiahordozókról és nyersanyagokról. Ennek szimbolikus nagyjelenete volt az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása. A folyamat ma ott tart, hogy megszűnt Ukrajnán keresztül a gáztranzit, és ma már az olcsóbb, sokkal környezetbarátabb vezetékes szállítást kiváltó tankerek és LNG-hajók használatát is szankcio­nálják. Vagyis még cifrább hazugságokra és álságos megoldások keresésére kényszerítik a kereskedőket, amivel még tovább drágítják az energiát. Világosan bebizonyosodott ugyanis a háború elmúlt három évében, hogy Európa csak azon az áron tud lemondani az orosz energiahordozókról, ha minimum négyszeresére nőnek az árak a kontinensen mondjuk az amerikai árszínvonalhoz képest. Ez pedig az európai gazdaság versenyképességének felszámolásához vezet.

Látva a napi történéseket, nincs kétség afelől, hogy ez is a végső cél.”

Nyitókép: OLIVER BUNIC / AFP

***